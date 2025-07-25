Borsadan ev alma dönemi başladı! İşte 10 soruda gayrimenkul sertifikası sistemi
Kira öder gibi ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen “Gayrimenkul Sertifikası” sistemiyle vatandaşlar, küçük birikimlerle Borsa İstanbul’dan konut yatırımı yapabilecek. İşte tüm detaylar…
1. SİSTEMİN AMACI NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut kredisi ya da peşinat veremeyen vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yeni bir model başlattı.
“Damlaya damlaya ev olur” anlayışıyla geliştirilen bu sistemle, küçük birikimlerle konuta yatırım yapılabilecek.
2. UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
Sertifikalar, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde Borsa İstanbul’da işlem görecek.
Alt-üst limit olmadan, isteyen herkes bütçesi kadar sertifika alarak sisteme dahil olabilecek.
3. SERTİFİKALAR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Gayrimenkul Sertifikaları:
Fiyat: 7 lira 59 kuruş
Talep toplama dönemi: 4–8 Ağustos
Borsa işlemleri başlangıcı: 11 Ağustos
4. HANGİ PROJEYE YATIRIM YAPILACAK?
İlk uygulama İstanbul Başakşehir Damla Kent Evleri projesiyle başlıyor.
Toplam 5 bin 325 konuttan oluşan projede, ilk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak.
İnşaat: 1 Ekim 2025’te başlayacak
Teslim: 4 Şubat 2029’da tamamlanacak
5. YATIRIMCI NASIL KAZANÇ SAĞLAYACAK?
3 ayrı kazanç modeli sunuluyor:
Asli Edim (Konut Sahipliği):
Belirli sayıda sertifika biriktirenler 5 Şubat 2026 – 4 Ağustos 2028 arasında konut sahibi olabilir.
Tali Edim (Gelir Ortaklığı):
Konut değerine ulaşamayanlar, projedeki dairelerin açık artırma gelirinden pay alacak.
Satılamayan daireleri TOKİ, ekspertiz değerinin %80’ine satın alacak.
Nakit ödemeler: 8 Ağustos 2029’da yapılacak.
Borsa Alım-Satım:
Sertifikalar Borsa İstanbul’da alınıp satılabilecek. Fiyat artışlarından anlık kazanç imkanı da sunuluyor.
6. BİR DAİREYE BİRDEN FAZLA KİŞİ ORTAK OLABİLİR Mİ?
Evet. Sistem, paylı mülkiyet esasına dayanıyor.
Aile bireyleri, arkadaşlar ya da farklı yatırımcılar birlikte yeterli sertifikayı biriktirerek aynı konutta hisse sahibi olabiliyor.
7. SADECE İSTANBUL’DA YAŞAYANLAR MI BAŞVURABİLİR?
Hayır. İkamet şartı yok.
Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak yatırım yapabilir.
8. DAİRE FİYATLARI AYNI MI?
Hayır. Kat, cephe, konum gibi özelliklere göre farklılık gösteriyor.
Bu nedenle aynı projede her dairenin değerine ulaşmak için gereken sertifika sayısı değişebilir.
9. KONUT SEÇİMİ PROJE BİTMEDEN MÜMKÜN MÜ?
Evet.
Sertifikaları ile bir dairenin değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6. ayından itibaren başlayacak asli edim sürecinde istedikleri daireyi seçebilecek.
10. BU SİSTEM SADECE DAMLA KENT PROJESİNE Mİ ÖZEL?
Hayır.
Damla Kent projesi, sistemin ilk uygulaması.
Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut, modelin diğer şehirlerdeki projelere de yaygınlaştırılacağını duyurdu.