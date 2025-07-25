Borsadan ev alma dönemi başladı! İşte 10 soruda gayrimenkul sertifikası sistemi

1. SİSTEMİN AMACI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut kredisi ya da peşinat veremeyen vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yeni bir model başlattı.

“Damlaya damlaya ev olur” anlayışıyla geliştirilen bu sistemle, küçük birikimlerle konuta yatırım yapılabilecek.