Boru döşerken toprak altında kaldılar! Adana'daki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken 1'i ağır yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Boru döşerken toprak altında kaldılar! Adana'daki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında ekipler İmamoğlu ilçesine bağlı Musullu Mahallesinde boru döşeme çalışmaları gerçekleştirdiği sırada göçük meydana geldi. 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

1 İŞÇİ KURTARILAMADI

Göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken 1'i ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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