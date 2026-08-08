Boru döşerken toprak altında kaldılar! Adana'daki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında ekipler İmamoğlu ilçesine bağlı Musullu Mahallesinde boru döşeme çalışmaları gerçekleştirdiği sırada göçük meydana geldi. 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

1 İŞÇİ KURTARILAMADI

Göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken 1'i ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.