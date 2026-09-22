Boşandıktan bir gün sonra kaybolmuştu! Mekiye Akyel davasında yeni gelişme
Siirt'te boşanmasının ardından bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi.
Siirt'te boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ilişkin davada iddianame kabul edildi. Akyel ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddianamenin yeni tebliğ edildiğini duyurdu.
Bilbay, daha önce Adalet Bakanı tarafından bir açıklama yapıldığını ancak ağır ceza mahkemesi başkanının iddianameyi o tarihte henüz kabul etmediğini hatırlattı. Avukat, iddianamenin şimdi kabul edildiğini ve taraflara tebliğ edildiğini belirtti.
ARAMA ÇALIŞMALARINDA KIYAFETLER BULUNDU
Bilbay, dosyadaki yeni gelişmelere ilişkin bilgi verirken arama çalışmalarının kapsamını da aktardı. Avukat, JASAT ekibi tarafından 190 metrelik bir alanda arama yapıldığını, kendilerinin daha önce JAK ekibinden de talepte bulunduklarını ancak JAK ekibinin adını bulamadıklarını söyledi.
Bu aramalar sonucunda, o dönem şüpheli olan ve şu an sanık durumuna düşen kişilerin fıstık bahçesinde, Mekiye Akyel'e ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı. Bilbay, bu kıyafetlerde Mekiye Akyel'in DNA'sının çıkmadığını, bunun nedeninin şikayetin olaydan bir buçuk yıl sonra yapılmış olması ve bu sürede zaman aşımının devreye girmesi olduğunu açıkladı. Buna karşın kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğunun iddianamede kabul edildiğini vurguladı.
Baz istasyonu kayıtlarına da değinen Bilbay, sanıkların aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal verdiğini ve telefonlarını aynı anda kapattığını belirterek bunun dosya açısından önemli bir detay olduğunu söyledi.
Bilbay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"190 metrelik alanda arama çalışmaları yapılmış, JASAT ekibi tarafından ama biz daha önce JAK ekibinde de talepte bulunmuştuk. Fakat JAK ekibinin adını bulamadık. Bu aramalar sonucunda önceden şüpheli olan, şu an isimleri sanık durumuna düşen kişilerin fıstık bahçesinde Mekiye Akyel'e ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı. Fakat bunlarda Mekiye Akyel'in DNA'sı çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk yıl sonra biz bu şikayeti yaptık, zaman aşımına uğradı. Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay."
"EN ÖNEMLİ HUSUS CESEDİN OLMAYIŞI"
Dosyada cesedin hâlâ bulunamadığına dikkat çeken Bilbay, bunun davanın en kritik noktası olduğunu ifade etti. Avukat, iddianamenin hazırlanmış olmasının mahkumiyet anlamına gelmediğini, cesetsiz cinayet davalarında emsal kararların sınırlı olduğunu hatırlattı.
Bilbay, bu noktada Adalet Bakanlığı'na seslenerek desteklerinden dolayı teşekkür etti ve mahkumiyet kararının kesinleşmesini istediklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına yalnızca JASAT ekibinin katıldığını, kendilerinin Gülistan Doku davasında olduğu gibi JAK ekibinin de sürece dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti.
Sanıkların süreç boyunca şüpheli davranışlar sergilediğini ve çelişkili ifadeler verdiğini aktaran Bilbay, bu iddialara ilişkin ellerinde deliller ve video kayıtları bulunduğunu söyledi.
Bilbay, açıklamasının devamında zaman aşımı meselesine de değindi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un faili meçhul cinayetlere yönelik çalışmalarına atıfta bulunarak insani suçlarda zaman aşımı olmaması gerektiğini savundu.
Bilbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada en önemli husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde evet iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bakın cesetsiz cinayet ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet iddianamemiz açıldı. Çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarına sadece JASAT çalıştı. Biz JAK ekibini de istiyoruz. Gülistan Doku'daki gibi. Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel'in de bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ki sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Lütfen ceset bulunmalıdır. Evet zaman aşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin. Bakanımız Akın Gürlek çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kendisi faili meçhul cinayetler için bir öncülük yaptı ve bununla ilgili bazıları evet tartışmalı bir konu. Bazıları 10 yıllık bir zaman aşımı var diyor ama insani suçlarda kesinlikle zaman aşımı olmaz. Ve biliyorsunuz yıllar önceki cinayetler de aydınlatılmaya başladı. Bunlardan biri de Mekiye Akyel. Bir hafta önce bu konuda bildirimde bulundu ve bu altı cinayetten biri Mekiye Akyel'di. Ve biz bu konuda bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bu şekilde çalışmaların devam etmesini istiyoruz."