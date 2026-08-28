Boşanma davaları 2-3 aya iniyor! Ağır kusur kalkıyor, nafaka sistemi baştan yazılıyor

Süresiz nafaka uygulamasının hem hakkaniyete hem de vicdanlara aykırı olduğunu belirten Gürlek, hâkimlere nafakayı süreyle sınırlandırma yetkisi verileceğini ve boşanma davalarında "ağır kusur" şartının kaldırılarak süreçlerin 2-3 aya indirileceğini açıkladı.

"1-2 GÜN EVLİ KALIP ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDEMEK ADALETSİZ"

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda mevcut süresiz nafaka uygulamasının 9 ay sonra sona ereceğini hatırlatan Bakan Gürlek, ekim ayında TBMM'ye sunulacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını şöyle aktardı:

Hâkime Süre Sınırı Takdiri: Yeni modelde kadınları mağdur etmeyecek ve hâkime takdir yetkisi tanıyacak bir sistem benimseniyor. Hâkimler, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusur oranlarını inceleyerek gerekirse süresiz nafakaya hükmedebileceği gibi olayın şartlarına göre nafakaya kesin bir süre sınırı koyabilecek.

Hakkaniyet Vurgusu: Bakan Gürlek, "1-2 gün evli kalan bir şahsın ömür boyu nafaka ödemesi adaletsiz. Durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabilecek esnek bir düzenleme yaptık" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVALARI 2-3 AYDA SONUÇLANACAK

Boşanma süreçlerinin uzamasının aile içi şiddet riskini artırdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, ekim ayındaki pakette yer alacak usul değişikliklerini sıraladı:

Ağır Kusur Şartı Kalkıyor: Davaların uzamasına neden olan "ağır kusur" tespiti boşanma kararından ayrılacak. Hâkim, tarafların evliliği sürdüremeyeceğine kanaat getirdiği anda öncelikle boşanma kararını verecek.

Tazminat ve Velayet Ayrı Yürüyecek: Boşanmanın ferileri sayılan nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi ihtilaflı konular boşanma davasından ayrı olarak sürdürülecek. Böylece çekişmeli boşanmalar 2-3 ay gibi kısa bir sürede karara bağlanabilecek.