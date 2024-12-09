Boşanma sürecinde kanlı hesaplaşma: Eşini öldürdü ardından kendi canına kıydı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
Bursa'da bir erkek, eşini öldürüp yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.
Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı