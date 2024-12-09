Boşanma sürecinde kanlı hesaplaşma: Eşini öldürdü ardından kendi canına kıydı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Sude İnak Sude İnak
Boşanma sürecinde kanlı hesaplaşma: Eşini öldürdü ardından kendi canına kıydı
Yayınlanma:

Bursa'da bir erkek, eşini öldürüp yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.

Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

gündem son dakika
Günün Manşetleri
Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Polonez işçileri 143 gündür adalet için ayakta
Prof. Dr. Sina Akşin Vatan Partisi'ne katıldı
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Artvin'den acı haber geldi
Suriye'nin geleceği ne olacak?
Çin'den Suriye ile ilgili çağrı
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat!
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman?
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede?
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama