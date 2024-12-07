Boşanmasını simit satarak kutladı

Birinci yılını tamamlayamadığı evliliğinin yıl dönümünde boşanmasını simit dağıtarak kutladı

Sude İnak Sude İnak
Boşanmasını simit satarak kutladı
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Antalya’da 6 ay evli kaldıktan sonra boşanan genç, evliliğin tamamlayamadığı birinci yıl dönümünde boşanmasını kutlamak amacıyla yoldan geçen vatandaşlara “Allah kurtardı. Evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6’ncı ayı” yazarak simit dağıttı.

Antalya’da yaşayan Birkan Uğur Sarı (27), 2 yıllık birlikteliğin ardından sevdiği kadınla geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Evlendikten kısa bir süre sonra çift arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başlayınca yeni evli çift ayrılma kararı aldı.

Evliliklerinin 6’ncı ayında mahkemeye başvuran çift, kısa sürede yollarını ayırdı. Birkan Uğur Sarı, önceki gün evliliğinin tamamlayamadığı birinci yılında, boşanmasının altıncı ayını kutlamak için Kapalıyol’da “Allah kurtardı. Evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6’ncı ayı” yazarak vatandaşlara simit dağıttı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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