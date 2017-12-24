Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin her seçimi çok önemli, 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edeceğini, bu durumu hazmedemeyenlerin ülkeyi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin her seçimi çok önemli ve 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli. Çünkü 2019'da yaklaşık 100 yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemini getiriyoruz. 100 yıl aradan sonra yeni bir 100 yılın kapısını aralıyoruz. Artık hükümet sisteminin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Yasama yürütme birbirinden ayrı oluyor halk hem yasamayı hem de yürütmeyi doğrudan sandıkta seçiyor. Siyasi istikrar güçlü iktidar sistemin doğal sonucu olarak milletin eliyle sandıkta tesis ediyor. Türkiye siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etmek için herkes saldırıyor. Bir yandan istihbarat örgütlerini devreye sokmuşlar itibar suikastı yapıyorlar. Bir yandan bazı ülkelerin yöneticileri aleni bir şekilde AK Parti'ye, Tayyip beye oy verirseniz şöyle olur böyle olur diye tehdit ediyorlar. Türkiye'nin içerisinde bazı çevreler bunlarla beraber oturup masada anlaşmasalar bile aynı istikametten koşmaktan çekinmiyorlar. Ben şimdi soruyorum; neden sayın Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar. Rahatsızlıklarının nedenini ne biliyor musunuz? IMF'ye muhtaç olan el açan bir Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için karşılar.''Kongrede konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise yerel seçimleri büyük mücadele sonucu kazandıklarını ve yapılan hizmetler ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini anlattı.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ceylanpınar'ın ardından AK Parti Siverek ilçe kongresine katıldı. Kongreye katılan partilere hitap eden Bekir Bozdağ, bütçeyi büyüterek Türkiye'ye büyük projeler kazandırdıklarını söyledi. Bütçe açığını kapattıklarını ama ülkede ana muhalefet açığını kapatamadıklarını anlatan Bozdağ, şöyle dedi:"Sağlıktaki, eğitimde, ulaşımdaki açığı kapattık ama bu ülkede ana muhalefet açığını kapatamadık. Şu anda Türkiye'nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı vardır. Bizim elimizde olsa o açığı da kapatırız ama maalesef bu bizimle olacak iş değildir. CHP 15 yıldır ana muhalefet görevini yapıyor ama hiçbir derde deva olamıyor. Üretmeyen ana muhalefet hakaretle, küfürle, iftira ile yol almak isteyen Türkiye'nin bir ana muhalefeti var. Her seçim öncesi farklı iftiraların peşine düşen AK Parti gitsin de ne olursa olsun diyen bir ana muhalefet var. Projeyle, fikirle yarış yapamayan bir ana muhalefetimiz var. Türkiye'nin böylesi bir ana muhalefeti Türkiye'ye büyük zarar vermektedir."Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerin ve terör örgütleri ile dış güçlerin 2019 seçimleriyle ilgilendiğini ancak ülkeyi kimin yöneteceğine milletin oylarıyla karar vereceğini belirten Bozdağ şöyle devam etti:"Dış güçleri, terör örgütleri aynı dertteler. Bu Tayyip Erdoğan'ı nasıl Türkiye'nin siyasetinden uzaklaştırırız, bize ülkeyi ve dünyayı dar ediyor ondan nasıl kurtuluruz bunun hesabını yapıyorlar. Onun için 2019 seçimiyle ilgileniyorlar. Buradan söylüyorum biz 2019'da Türkiye'nin belediyelerini, milletvekillerini ve Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçeceğiz. Başka bir ülkenin belediyelerini, milletvekillerini veya cumhurbaşkanının seçmeyeceğiz Hiçbir ülkenin Türkiye'nin seçimlerine doğrudan veya dolaylı müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizi kimin yöneteceğine ne Fethullahçı terör örgütü ne PKK terör örgütü ne de diğer terör örgütleri ya da başka ülkelerin istihbarat örgütleri veya yöneticileri değil, bu milletin 80 milyon insanın ak ve helal oyunları oyları ile seçeceğiz. Bugün bir kararname yayınlandı bir tarafta terörle kararlı bir şekilde mücadele ederken öte yandan da ülkemizin insanımızın karşı karşıya olduğu sorunların bir bir aşmanın gayreti içerisindeyiz ve taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık. Taşeron uygulamasına son verdik hayırlı uğurlu olsun."Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlhan Çelik yeniden göreve seçildi.