Son olarak Ankara'da 8 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesi toplumda hadım ve idam tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı idam çıkışının ardından, ittifakın büyük ortağı AKP kanadından da bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cinsel saldırılarda kimyasal hadım uygulamasının devreye sokulacağını açıkladı.

Küçük Eylül'ün öldürülmesini "vahşice bir cinayet" olarak nitelendirdi, kimyasal hadım açıklaması yaptı.



Ağrı'da ramazan bayramın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir henüz bulunamamaışken, bir kayıp haberi de geçen hafta Ankara'dan gelmişti. 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, Polatlı ilçesinde kaybolmuştu. 1 hafta süren yoğun aramaların ardından küçük kızın cansız bedeni bulunmuştu.



Hayvan ve çocuklara yönelik saldırıların artması, toplum genelinde infiale neden oldu. Konu siyasilerinde de gündemine geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İdam" çıkışı yaptı. Bahçeli'nin bu çıkışının ardından bir açıklama da hükümet kanadından geldi.



Küçük Eylül'ün öldürülmesini "Vahşice bir cinayet" olarak nitelendirdi. Bozdağ. "Hükümet olarak bugüne kadar bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık" diyen Bozdağ, yeni dönemde cinsel kastrasyon yani kimyasal hadım uygulamasını devreye socakalarını belirtti.



Ronaldo, Messi gitti, Kılıçdaroğlu gitmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Şimdi Ronaldo kaybetti, gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımı bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor." ifadesini kullandı.



Bodağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gözden geçirmesini isteyerek, şu görüşlere yer verdi:"Gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti yüzde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alıyor. AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı yaklaşık yüzde 53 ile ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP'nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve ondan 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp Genel Başkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bunun hesabını bizim soracak halimiz yok, bunun değerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazanını belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan demek isterim ki milletin aklıyla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."