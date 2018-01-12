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Bozdağ'dan AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı açıklaması

Anayasa Mahkemesi'nin dün tutuklu Şahin Alpay ile Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararına Başbakan Yardımcısı Bozdağ sert tepki gösterdi. Bozdağ, mahkemenin anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını belirtti

Bozdağ'dan AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin tutuklu Şahin Alpay ile Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararına sert tepki gösterdi.

Bozdağ, anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemenin ve karara bağlamanın, Anayasa Mahkemesinin yetkisi ve görevi dahilinde olduğunu anımsattı.

Bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvence olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, Anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır, Anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz, ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez, hiçbir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.

Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez. Anayasa Mahkemesinin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür.


Kaynak: AA
Etiketler; #AYM #şahin alpay #Mehmet Altan #bekir bozdağ
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