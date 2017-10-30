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Bozdağ: Kamu görevlilerine yurtdışına çıkışlarda belge alma zorunluluğu kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Bozdağ: Kamu görevlilerine yurtdışına çıkışlarda belge alma zorunluluğu kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

'Referandumun iptali şarttır'
IKBY'deki gayrimeşru referandum hakkında konuşan Bozdağ, "Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır." ifadesini kullandı.

'Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir." dedi.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hep faşizan uygulamaların şakşakçısı, öncüsü olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasakları kaldıran, demokratikleşmeyi sağlayan ve büyük reformların altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aynı uslupla saldırmaktadırlar. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin faşist bir devlet olmadığının, Türkiye'de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesidir."

'Partiden istifa etmesi kendi bireysel tercihidir'
Bozdağ, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un istifası hakkında, "Partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Binali Yıldırım #bakanlar kurulu
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