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Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür' dedi.

Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

TBMM İçişleri Komisyonu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ KHK ile ihraç edilenler ve mor beyin tuzağına ilişkin açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.

107 BİN 174 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür. Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir bozdağ #khk #hükümet #tbmm #içişleri komisyonu #AKP #ihraç
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