Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir." dedi.



"Çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, çocuk istismarı konusuyla ilgili "Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir." ifadelerini kullandı.





"Suriye Ordusu Afrin'e girecek" iddiası

Suriye ordusu güçlerinin Afrin'e gireceği iddialarına cevap veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."





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