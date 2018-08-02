AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara twitter üzerinden tepki gösterdi. ABD'nin yaptırım uygulamalarını akıl tutulması ve basiretsizlik olarak yorumlayan Bozdağ, "baskı tehdit ve yaptırımlar Türkiye'ye sökmez" ifadelerini kullandı

Bekir Bozdağ twitterdan şu ifadeleri kullandı:



Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında Beyaz Saray’ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim,kararlılık ve cesaretine zarar vermez;aksine güç katar



ABD yönetiminin bu kararı,aklı selimden uzaklaşmadır;akıl tutulmasıdır;basiretsizliktir.



Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğine sahip,egemen,bağımsız ve güçlü bir devlettir.



Hiçbir ülke,güç veya kişi,tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye’ye istediğini yaptıramaz.



Türk milletini/Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranlar,büyük bir yanlışlık içindedir.



ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak,esas ABD’ye kaybettirmektedir.



Türkiye, ABD’ye mecbur veya mahkum değildir.



Türkiye,alternatifsiz hiç değildir.



Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler,hep aldandılar ve de kaybettiler.



ABD yönetimi,uluslararası hukuka aykırı,haksız ve haddini bilmez bir yöntemle,Türkiye’den istediğini alamaz.



Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir.



Baskı,tehdit ve yaptırım Türkiye’ye sökmez.



Türkiye,ABD’ye misliyle mukabele edecektir.



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