banner1002
Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı
Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı
21 terörist etkisiz hale getirildi
21 terörist etkisiz hale getirildi
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

Bozkır aslanı Dursun Karadağ anıldı

14 Ocak'ta aramızdan ayrılan Vatan Partisi önderlerinden Dursun Karadağ dava arkadaşları tarafından anıldı. Anma programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dursun Karadağ'ın kararlı kişiliğini, Aydınlıkçı mayasını tavrını anlattı

Bozkır aslanı Dursun Karadağ anıldı

Mücadele arkadaşları Dursun Karadağ’ı anlattı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 14 Ocak’ta aramızdan ayrılan Dursun Karadağ Ankara’da anıldı.

Vatan Patisi Ankara İl Başkanlığında düzenlenen anma programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dursun Karadağ’ın eşi Ankara Ulusal Kanal Gönüllüleri Bürosu Sorumlusu Suzan Karadağ, kızı Emek Kaynak, Vatan Partisi yönetimi ve Dursun Karadağ’ın mücadele arkadaşları katıldı.

Anma programında ilk sözü Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldı.

Perinçek, Dursun Karadağ’ın aydınlıkçı mayadan geldiğini vurguladı.

Anma programında, Dursun Karadağ’ın dava arkadaşları da sırasıyla söz aldı, onunla yaşadıkları anıları paylaştı.

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #dursun karadağ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.