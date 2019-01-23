Mücadele arkadaşları Dursun Karadağ’ı anlattı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 14 Ocak’ta aramızdan ayrılan Dursun Karadağ Ankara’da anıldı.
Vatan Patisi Ankara İl Başkanlığında düzenlenen anma programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dursun Karadağ’ın eşi Ankara Ulusal Kanal Gönüllüleri Bürosu Sorumlusu Suzan Karadağ, kızı Emek Kaynak, Vatan Partisi yönetimi ve Dursun Karadağ’ın mücadele arkadaşları katıldı.
Anma programında ilk sözü Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldı.
Perinçek, Dursun Karadağ’ın aydınlıkçı mayadan geldiğini vurguladı.
Anma programında, Dursun Karadağ’ın dava arkadaşları da sırasıyla söz aldı, onunla yaşadıkları anıları paylaştı.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
14 Ocak'ta aramızdan ayrılan Vatan Partisi önderlerinden Dursun Karadağ dava arkadaşları tarafından anıldı. Anma programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dursun Karadağ'ın kararlı kişiliğini, Aydınlıkçı mayasını tavrını anlattı
Mücadele arkadaşları Dursun Karadağ’ı anlattı.