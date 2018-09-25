Bundan tam 6 yıl önce bu toprakların gördüğü en büyük halk ozanlarından birini uğurladık sonsuzluğa. Bozkırın tezenesi, kadim Abdallık geleneğinin yüzyılımızdaki temsilcisi Neşet Ertaş, "Yalan Dünya"dan göçeli bunca zaman geçti. Ama milletinin gönlündeki yeri her daim baki. Ardında nice bozlaklar, nice türküler bıraktı. Bir de büyük ustadan geriye üryan gelip, üryan gitmenin erdemi kaldı.

Bozkırın Tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş, “Yalan Dünya” dan göçeli tam 6 yıl oldu.



Bu toprakların gördüğü en büyük halk ozanlarındandı. Saz ustası babası Muharrem Ertaş'ın izinden giderek Türk halk müziğinin gönül erenlerinden yeganesi oldu.



74 yıllık yaşamında türküler dilinde, ezgiler sazının tellide can buldu.



Anadolu’ya, insana ve yaşama dair ne varsa, diyeceklerinde de o oldu. Kulağınıza çalınan her tınısında boylu boyunca hep yurdu vardı.



“Sevda sırrınan olur” derdi büyük usta ama gerçek sevdanın ne olduğunu da havalandırdığı türkülerinde insanlığa öğretti.



Vatan ve millet sevdalısı Neşet Baba, halkına hep böyle seslendi...



Bu kâmil insanlık O’na, milletinin gönlünde asla yıkılmayacak taht kazandırdı.



Kadim Abdallık geleneğinin yüzyılımızdaki temsilcisi, son Abdal, ardında nice bozlaklar, nice türküler bıraktı. Ama en çok da bize kalan; insan gelip, insan kalıp, insan göçmenin erdemi oldu.



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