"Bozkurt"tan rahatsız oldular! Alman Bakan, Ermeni dernekler, firari Can Dündar ve Öcalan'ın avukatı gibi isimler Merih Demiral'ı hedef aldı

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda 2-1 galip geldiği Avusturya maçında, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında bozkurt işareti yapması Türkiye karşıtlarını rahatsız etti.

UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. UEFA açıklamasında soruşturmanın "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak başlatıldığı" belirtildi.

"STADYUMLARIMIZDA YERİ YOK"

Almanya ve siyasetçileri ise Merih Demiral'ı hedef aldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ı aşırı sağcı olarak niteledi ve "stadyumlarımızda yeri yok" dedi. Hamburg Parlamentosu Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir ise UEFA'yı göreve çağırarak Merih Demiral'ın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft.https://t.co/65yoSUAAQJ — Nancy Faeser (@NancyFaeser) July 3, 2024

"FAŞİST SELAM, ÖMÜR BOYU MEN VERİLSİN"

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA, Demiral'ın sevincini "faşist bir Bozkurt selamı" olarak tanımladı ve Demiral'ın tüm uluslararası maçlardan ömür boyu men cezası verilmesini istedi.

Demiral'ı hedef alanlar arasında Türkiye'den isimler de yer aldı. Öcalan'ın avukatlığı yapan Eren Eskin "Bu işaret ile asla ortaklaşmayacağım" derken HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu da Demiral'ı ırkçılıkla suçladı.

Ayrıca neoliberal Amerikancı çevreler de Demiral'ı hedef göstererek Demiral'ın Türk milletinin sevincini böldüğünü iddia ettiler.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın maç sonu açıklamaları da gündem oldu. Demiral maç sonu röportajına "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle başladı.

Merih, açıklamasında, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Çok da mutluyum ondan dolayı. Zaten tribünde görmüştüm yapanları. Onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi." ifadelerini kullandı.