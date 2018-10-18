İstanbul'da geleceğin ekonomi dünyasının ipuçlarını veren Brica zirvesi başladı. TÜSİAD ve Çinli iş örgütü CFIE'nin birlikte düzenlediği BRICA Zirvesi Türk ve Çin iş dünyasını bir araya getirdi. Zirvede TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Çin'le ilişkilerde yeni mekanizma kurulmnası" çağrısı yaptı.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 18-19 Ekim'de Türkiye ve Çin başta olmak üzere Avrasya ülkelerinden iş adamları, akademi ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.BRICA Zirvesi'nin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrat, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YuHongyang ve CFIE Genel Sekreteri XiongMeng (ŞiongMeng) katıldı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşmasında önemli vurgular yaptı.Erol Bilecik konuşmasında Kuşak ve Yol Girişimi'nde Türkiye'nin daha etkin olması için bir mekanizma kurulması önerisini de konuşmasında hükümet yetkililerine iletti.Toplantıyı takip eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek Erol Bilecik'in konuşmasına dikkat çekti.Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YuHongyang ise "daha iyi noktalara ulaşılabilir" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel ölçekteki ticaret savaşlarına değindi.BRICA Zirvesini takip eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Albayrak'ın konuşmasını yetersiz buldu.BRICA Zirvesi'demoderatörlük yapacak Amiral Cem Gürdeniz ise Kuşak ve Yol Girişimi'ni başından beri çok önemsediğini ve Türkiye'nin Deniz İpek Yolu'nda bulunmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.Limancılık yapan MED Lojistik CEO'su Nilhan Değer de Türkiye'nin Deniz İpek Yolu'nda yer almasının sektör açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.