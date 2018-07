Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS zirvesi için gittiği Güney Afrika'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamalarına denk gelen görüşmede Erdoğan'ın Putin’e “Aramızdaki dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor” demesi dikkat çekti. Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinde ana gündem ekonomiydi.

Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamaları yaptığı dakikalarda Güney Afrika'da iki önemli zirve vardı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamalarının hemen ardından gerçekleşen görüşme 1 saatten fazla sürdü.



Erdoğan’ın, Putin’e "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" diyerek ABD’ye mesaj verdi. Putin de "İlişkilerimiz her daim gelişecek" dedi.



Görüşme sırasında Erdoğan ve Putin arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Putin, Erdoğan’a "Beni restorana davet edecektiniz hani?" diye sordu, Erdoğan'ın yanıtı "Ettim" oldu.



Putin bunun üzerine, "Ama şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksınız, o zaman o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim" dedi. Erdoğan da "Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim” diye cevap verdi.



Erdoğan'ın dün akşam önemli bir görüşme daha yaptı. Putin ile görüştükten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.



İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü. İki lider, Türkiye ve Çin işbirliğini geliştirmek konusunda bir kez daha uzlaştı.



Çin Devlet Başkanı, Türkiye ile karşılıklı siyasi güveni arttırmak için çalışacaklarını belirtti. Bir Kuşak Bir yol Projesi'nin ortakları olduklarını hatırlatanCinping, Türkiye'yi BRICS çatısı altında görmek istediklerini aktardı Erdoğan'a.



Erdoğan da gelecek dönem Çin ile ekonomik ortaklığı derinleştirmek istediklerini vurguladı. Terörle mücadele ve güvenlik konularında da Çin ile işbirliğini arttıracaklarını ifade etti.



ulusal.com.tr