ABD - Türkiye ilişkilerinde ipleri kopma noktasına getiren rahip Brunson için özel ekip kuruldu.. Brunson Elektronik İzleme Birimi tarafından 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor.

Serbest bırakılmadığı için Türkiye'ye yaptırım tehditleri savruldu.



Sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine gönderildi.



FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson sıkı denetim altında..



Brunson takılan elektronik kelepçe yöntemiyle Elektronik İzleme Birimi tarafından oluşturulan özel ekiple 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor.



Brunson Ankara’daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı...



Evinde ev ünitesi denilen cihaz kurulan ve ayağında bir kelepçe takılı olan Brunson'un ayağında ki kelepçeye bir zarar verilmek istendiğinde sistem bunu görüyor ve merkezden haber alınıyor.



Ayrıca papaz için ek önlemler de alınmış durumda..



Özel eğitim almış iki kişi de sadece Brunson'un izlemesini gerçekleştiriyor.



Brunson fiziki olarak da evinde Denetimli Serbestlik Denetleme memurları tarafından da her gün düzenli olarak kontrol ediliyor.



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