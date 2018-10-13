ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter hesabından Papaz Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Pompeo diğer FETÖ tutuklularının da serbest bırakılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Papaz Brunson'ın serbest bırakılması ve Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşlarıyla ilgili Twitter hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.



İlk Tweet paylaşımında; "Amerika için harika bir gün! Başka bir Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı. Dünya bilmelidir ki Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı olarak haksız şekilde gözaltında ya da hapis tutulan tüm Amerikalıları eve getirmek için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bununla da yetinmeyen Pompeo, paylaşımın devamında Papaz Brunson'ın "kendisi ve ailesi için çileli bir süreçten sonra Amerika'ya evine geldiğini" iddia etti.



Pompeo sıralı yazdığı mesajlarında diğer FETÖ tutuklularına da işaret etti.



ABD'nin açıklamalarında ifade ettiği ve hakkında haber yapılmış kişilere göre Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı sayısı en az 6, tutuklu konsolosluk çalışanı ise 3. ABD konsolosluk çalışanları 15 Temmuz darbe girişimden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.



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