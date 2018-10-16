Brunson davasında liderlerin yeni tartışma gündemi "gizli tanık" oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gizli tanıkların yargıyı yanılttığına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Kararın bağımsız hukuka uygun olmadığını" söyledi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise değişen tanık ifadelerinin yargı kararını etkilemediğini söyledi "İfadeler casuslukla ilgili değildi" dedi.

Amerikalı Rahip Brunson serbest bırakıldı. Ancak tartışmalar "Gizli tanık" konusu üzerinen sürüyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gizli tanıkların yargıyı aldattığını söyledi."Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyorlar. Bu gizli tanıklara ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Niye yargıyı aldatmaktan ötürü hapse atılmadı? En büyük zararı adalet gördü."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Brunson davasında gizli tanıkların ifadelerini değiştirmesine tepki gösterdi, kararın bağımsız hukuka uygun olup olmadığını sordu."Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, savcının değişmesi tanıkların ifade değiştirmesiyle serbest kalması bağımsız hukuka ne kadar uygundur?"Gizli tanık konusuna Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten ise önemli bir tespit geldi. Perinçek, gizli tanıkların değişen ifadelerin casuslukla ilgili olmadığını söyledi "Karar etkilenmedi" dedi."Tanık ifadelerinin değişmesi casuslukla ilgili değil. PKK ya yardım ve yataklıkla ilgili ve brunson PKK ya yardım ve yataklıktan hapse mahkum edildi. Yani o tanık ifadelerinin değişmesi kararı etkilemedi."