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Brunson'ın avukatından usulsüzlük iddiası

ABD'li Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Brunson'ın avukatından usulsüzlük iddiası

 İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Halavurt'un İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvuru dilekçesinde "İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Ekim 2018 tarihli duruşmada verilen kararın istinaf yoluyla incelenerek bozulması ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçemizin sunulması için istinaf süresinin işletilmemesine karar verilmesi" talebi yer aldı. 

Halavurt, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasında bulundu.

Duruşma savcısı da karar hakkında müddet-i muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sundu.

Savcının dilekçesinde "Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur." ifadesi yer aldı.

Brunson, 12 Ekim'deki duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme, sanığın adli kontrol hükümlerinin ve yurt dışını yasağının kaldırılarak hükümle birlikte serbest bırakılmasına hükmetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #brunson #izmir
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