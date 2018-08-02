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Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparrotti’nin, Adana’daki İncirlik Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İzmir’e gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor. Orgeneral Scaparrotti’nin, İzmir ziyaretinden önce Konak ilçesindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, dün Türkiye’ye gelerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında görüştü. Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Akar’a da yeni görevi dolayısıyla ziyarette bulundu. Bugün de Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret eden Scaparotti'nin, daha sonra İzmir’e gelerek, NATO Kara Komutanlığı'nda denetleme yapması bekleniyor.

Orgeneral Scaparrotti’nin, İzmir ziyaretinden önce terör ögütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın, Konak ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Işılay Saygun Sokak'ta kaldığı evin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokağın başına yunus polisleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #brunson
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