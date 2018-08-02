Ankara-Washington hattındaki kriz, dış basında da geniş yankı buldu. En dikkat çeken haberi ise Amerika’nın önemli gazetelerinden New York Times yayınladı. Analiz haberde Amerikalı komutanların Romanya ve Ürdün dâhil olmak üzere İncirlik’e sessizce alternatif baktığı belirtildi.

Amerika İncirlik Üssüne alternatifleri araştırıyor.



Türkiye ile ABD arasında büyük gerilime neden olan Rahip Brunson krizi, dünya basınında da geniş yer buldu



En dikkat çekici iddia ise ABD merkezli New York Times gazetesinden geldi.



Adam Goldman ve Gardiner Harris imzalı analiz haberde İncirlik’in kullanım izni göz önüne alındığında Türk yetkililerin Amerika’dan böyle bir yaptırım beklemediği öne sürüldü.



Haberde ayrıca Türkiye ve ABD’nin Brunson-Ebru Özkan takası konusunda anlaştığı, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu anlaşmaya uymadığı iddia edildi. Haberde son olarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin on yıllardır engebeli olduğu vurgulandı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve 2003 tezkeresinin reddi sonrası gerilen ilişkiler hatırlatıldı.



Bir başka dikkat çekici haber ise, İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Express’ten geldi. Gazete, “Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor” başlığını attı. Türkiye’den gelen tepkilere geniş yer verilen haberde, tepkilerin halihazırda gergin olan ilişkileri daha da alevlendirdiği belirtildi



Almanya’nın Deutsche Welle ve Fransa’nın Le Point gazeteleri ise yaptırımlar ile ilgili yaptığı haberlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine yer verdi. Erdoğan’ın “yaptırımlarla sarsılmayız” ifadelerine yer veren gazeteler, Çavuşoğlu ile Pompeo’nun yaptırımları görüşmek için bir araya geleceklerini hatırlattı.



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