Bu akşam sosyal medya EYT ile sallanacak - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "EYT artık her yerde. Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz." denildi. Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu.



Çalışmanın saatinin 21.00 olduğu açıklandı.



Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"EYT artık her yerde.



Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada.



Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz."



ulusal.com.tr



