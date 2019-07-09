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Bu akşam sosyal medya EYT ile sallanacak - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "EYT artık  her yerde. Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz." denildi. Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor

Bu akşam sosyal medya EYT ile sallanacak - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu.

Çalışmanın saatinin 21.00 olduğu açıklandı.

Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"EYT artık  her yerde. 

Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. 

Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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