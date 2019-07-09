Bu akşam sosyal medya EYT ile sallanacak - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu.
Çalışmanın saatinin 21.00 olduğu açıklandı.
Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"EYT artık her yerde.
Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada.
Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz."
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "EYT artık her yerde. Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz." denildi. Çalışma kapsamında belirlenen etiketin Türkiye gündemi listesine girerek zirveye çıkması bekleniyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması yapılacağı duyuruldu.