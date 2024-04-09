Bu akşam Teravih namazı var mı? Arife gecesi okunacak dualar...

ARİFE GECESİ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart 2023 Çarşamba günü kılındı. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece binlerce Müslüman sahura kalktı ve aynı günün akşamında ilk iftarını yaptı. Son teravih namazı ise dün yani ayın 8'inde yatsı namazının ardından kılındı.

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.) "Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

Arefe gününde teravih namazı kılınmıyor fakat şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.