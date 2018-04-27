Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Tedavi seçeneği bulunmayan karaciğer hastasının, karaciğeri tamamen çıkartılarak tümörden temizlendi. Ardından hastaya yeniden nakledildi. Operasyonla hem bir ilke imza atıldı hem de hastanın sağlığına kavuşması sağlandı.

Bu ameliyat ülkemizde ilk kez yapıldı. İleri evre tümörü olan ve organ nakli yapılamadığı için tedavi seçeneği bulunmayan 58 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Sevil Erçin, operasyonla sağlığına kavuşması sağlandı.



Operasyon, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ekiplerinin iş birliğiyle yapıldı. Ameliyat öncesi hazırlık yaklaşık 1,5 ay sürdü. 3 boyutlu karaciğer görüntüleme yazılımıyla modelleme yapıldı.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Balcı, operasyonun tüm aşamalarını anlattı.



Bu yönetimin en büyük avantajı ise, organı reddetme probleminin tamamen ortadan kalkması. Sevil Erçin, başarılı ameliyat sonrası duygu ve düşüncülerini paylaştı.



ulusal.com.tr