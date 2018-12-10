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Bu başlıklar gerçek Atatürk’ü anlatıyor

29-30 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk Sempozyumunun konu başlıkları Atatürk’ün yaşamı ve mücadelesini çok yönlü olarak ele alacak.

Bu başlıklar gerçek Atatürk’ü anlatıyor

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Erdem, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulüpleri, Bilim ve Ütopya Dergisi ve Kırmızı Beyaz Dergisi’yle Atatürk Sempozyumu düzenleyeceklerini açıklamıştı. Atatürk’ü bugün her alanda yaşatmak için düzenlenen sempozyumda konu başlıkları Mustafa Kemal Atatürk’ü teşkilatlı mücadeleciliğinden dış politikasına, devrimlerinden aydın yönüne birçok yönünü bilimsel verilerle destekleyerek ele alacak. Atatürk’ün devrimleri ve politikaları anlatılarak Türkiye'nin bugün ekonomi, dış politika ve eğitim alanında yaşadığı sıkıntılara dersler çıkarılacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr Şevket Pamuk, Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Dr. Doğu Perinçek gibi akademi dünyasının güzide isimleri tarafından Atatürk’ün anlatılacağı sempozyumda, Akdeniz’deki egemenlik haklarımıza kastedildiği bu günlerde Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Atatürk Dönemi Dış Politika ve Mavi Uygarlık konulu sunumunu yapacak.
Sempozyumun konu başlıkları şu şekilde:

  • Dünyanın Gözünde Atatürk ve Türk Aydınlanması
  • Kemalist Devrimin Başlangıcı ve Cihan Harbi
  • Atatürk Döneminde Yeni Cumhuriyetin Ekonomisi
  • Belgelerle Lozan: Stratejik ve Diplomatik Mücadele
  • Atatürk ve Türk Dünyası
  • İki Aydın Profili: Ali Kemaller ve Mustafa Kemalciler
  • Toplumsal Sınıflar ve Atatürk’ün Emekçi Politikası
  • Atatürk Döneminde Dış Politika ve Mavi Uygarlık
  • Lise Yıllarından Son Nefesine, Atatürk’ün Teşkilatçılığı
Etiketler; #atatürk #tgb
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