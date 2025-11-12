Bu cumartesi başlıyor: Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak

Ticari araçlar için zorunlu tutulan, özel araçlar için ise can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Söz konusu uygulama, ticari araçlar için gelecek yılın 15 Nisan tarihine kadar, yani toplam 5 ay süreyle geçerli olacak. Daha önce 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan uygulamanın başlangıç tarihi, bu yıl öne çekilmiş oldu.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN YOLA DEVAM ETMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış ve kış lastiği bulunmayan araçların yolu kapatması ile insanların bu durumdan mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulama sayesinde, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekiplerin, tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyeceği bildirildi. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyeceği de belirtildi.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ayrıca ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi bir yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Öte yandan sürücülerin, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Bir lastik kullanılmamış olsa bile, belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastiklerin, özelliğini kaybettiği ve balans tutmadığı ifade ediliyor.