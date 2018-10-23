İnfaz Timi Türkiye'ye böyle geldi başlığıyla yayınlanan görüntülerde Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 'infaz timi'nin görüntüleri paylaşıldı.

İnfaz Timi Türkiye'ye böyle geldi başlığıyla yayınlanan görüntülerde Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 'infaz timi'nin görüntüleri paylaşıldı.







İlk jette 6 ikinci jette 7 kişinin gittiği görülen görüntülerde giden timin Atatürk Havalimanına konsolosluğa ait araçlarla geldiği görülüyor. Giden ikinci jette "cesedi parçaladığı" iddia edilen adli tıpçının görüntüleri de mevcut.

A Haber'in yayınladığı görüntülere göre, ilk jette Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekip, ikinci jette de cesedin parçalama işlemi yapan aralarında 'adli tıpçı' olarak ismi geçen Salah Muhammed Tubaigy de bulunuyor.

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