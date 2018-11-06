Kış mevsimi yaklaştıkça haberleri de artmaya başladı. Hava tahminlerini Ulusal Kanal'a değerlendiren, Meteoroloji İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi. Ayrıca Kocaman, Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin 1 haftalık periyotta ve gerçeğe en yakın olduğunu vurguladı.

Aşırı soğuklar geliyor iddialarını yalanladı tahminleri bir bir anlattı.



Meteoroloji İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman sıcaklık ve kış mevsimi tablosunu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Kocaman asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve doğruya en yakın tahminin 1 haftalık periyot olduğunu vurguladı.



Güneş bizi Kasım ayında da terk etmeyecek.Hava sıcaklığı Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrecek.



Her şey yolunda gibi görünse de küresel ısınma etkisini artırmaya devam ediyor.





HABER: DİLEK DOĞAN- KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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