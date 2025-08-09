Bu karar milyonları ilgilendiriyor: Boşsa devlet kiraya verecek! Tarih belli oldu
İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, malik başvuru yapmasa bile devlet tarafından kiraya verilecek. Gelir doğrudan toprak sahibine aktarılacak.
DEVLET TARIM ARAZİLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Türkiye’de uzun süredir tartışılan atıl tarım arazileri sorunu çözülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen arazileri malik başvuru yapmasa dahi kiraya verecek.
1 EYLÜL’DE RESMEN BAŞLIYOR
Daha önce duyurulan proje 1 Eylül itibarıyla hayata geçirilecek. Böylece binlerce hektarlık boş arazi yeniden üretime kazandırılacak.
GELİR DOĞRUDAN TOPRAK SAHİBİNE
Kiralanan arazilerden elde edilen gelir, doğrudan toprak sahibinin banka hesabına yatırılacak. Böylece malik hem toprağı işlenmiş olacak hem de gelir elde edecek.
ÖNCELİK KİME VERİLECEK?
Kiralama başvurularında öncelik, aynı yerleşim yerinde yaşayan üreticilere ve ilgili kuruluşlara tanınacak.
3 MİLYON HEKTARLIK POTANSİYEL
Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon hektarlık alanın üretime kazandırılması hedefleniyor. Bu adımın tarımsal üretim ve kırsal istihdamı artırması bekleniyor.