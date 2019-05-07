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"Bu kişiler, CHP adına konuşamazlar, sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar"

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kişiler, CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar" açıklaması yapıldı

"Bu kişiler, CHP adına konuşamazlar, sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar"

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığından yetkilendirilmemiş kişilerin parti adına konuşamayacağını bildirildi.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticilerinin belli olduğunun altı çizildi.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilmeyen kişilerin sözlerinin sadece kendilerini bağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kişiler, CHP adına konuşamazlar. Sıfatlarına CHP ibaresi koyamazlar.

Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan bilgi ve onay almaları, medya yönergemiz gereğince zorunludur.

Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması, sağlıklı iletişim açısından olmazsa olmazımızdır."


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #medya #genel başkan
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