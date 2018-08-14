Brüksel'de lokanta işleten Seyfettin Erdem başlattığı kampanya ile Türk lirası ile satış yapıyor.

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmek adına işlettiği lokantada Türk lirası ile satış yapıyor.

Başkent Brüksel'deki Josaphat caddesinde lokanta işleten Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk lirasına destek vermek amacıyla lokantasında kampanya başlattığını anlattı.

Erdem, "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 avro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 avroya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım." diye konuştu.



Türkiye'ye yönelik ekonomik girişimlere ilişkin Erdem, "Şu anda vatanıma gidip silahla savaşma durumum yok çünkü ekonomik bir savaş söz konusu. Ekonomik savaşta bir Türk askeri olarak ne yapabilirsem şu anda onu yapıyorum. Madem ekonomik savaş var ben de ekonomik olarak savaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Türkler tarafından takdir edildiğini aktaran Erdem, diğer vatandaşlara da benzer uygulamalara başlamaları çağrısında bulundu.