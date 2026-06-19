Bu mesajları aldıysanız dikkat: İşte yeni dolandırıcılık!

PTT ve HGS gibi güvenilir kamu kurumlarının kurumsal kimliklerini ve internet sitelerini birebir taklit eden şebekenin, vatandaşları ağ ağına düşürerek devasa bir finansal vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

"Borcunuz Var" Ve "Kargonuz Geldi" Tuzağı

Yürütülen adli çalışmalarda, dolandırıcıların sahte internet siteleri tasarlayarak vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderdikleri belirlendi. Şebekenin ağına düşürmek istediği kişilere şu içeriklerle ulaştığı saptandı:

"HGS borcunuz bulunmaktadır, ödeme yapmak için tıklayın"

"PTT - Teslim alınmayan kargonuz var, detaylar için giriş yapın"

Bu linklere tıklayan ve sahte kart/kimlik onay pencerelerine bilgilerini giren ilk etapta 47 kişinin doğrudan dolandırıldığı tescillendi. Soruşturmanın ilk safhasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklanmıştı.

"Octo" Zararlı Yazılımıyla 145 Milyon GSM Verisi Çalındı

Tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller, siber uzmanlar tarafından derinlemesine incelendiğinde adeta bir veri felaketi ortaya çıktı. Siber haydutların "Octo" adı verilen son derece tehlikeli bir zararlı yazılım (malware) altyapısı kullandıkları belirlendi. Bu yazılım ve siber sızma yöntemleriyle şebekenin havuzunda:

Yaklaşık 101 milyon kişisel veri (Kimlik bilgileri, adresler vb.)

Tam 145 milyon GSM numarası ve verisi ele geçirildiği tescil edildi.

MASAK'TAN 1 MİLYAR LİRALIK RAPOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları üzerinde yapılan geriye dönük incelemeler tamamlandı. Rapora göre, şebekenin 2020 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirdiği yasa dışı para trafiğinin ve işlem hacminin yaklaşık 1 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştığı gözler önüne serildi.

9 İlde Eş Zamanlı Jandarma Operasyonu: 17 Yeni Gözaltı

Suç organizasyonunun kalan bağlarını koparmak ve faaliyetlerini tamamen sonlandırmak amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yeniden düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlar neticesinde 17 şüpheli daha kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, dijital incelemelerde kullanılmak üzere çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hard disk ve SIM karta el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.