“Bu sınav kağıdı benim değil” dedi! Ali Tuna'nın MHK soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında, eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna'nın 15 Eylül 2025 tarihli ifadesi ortaya çıktı. Tuna, hakemliğe dönüş sürecinde girdiği sınavda usulsüzlük yapıldığını düşündüğünü belirterek sınav evrakının kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti. Tuna ayrıca MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, bazı MHK üyeleri ve hakemler hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

TFF'DE 10 SORULUK SÜRPRİZ SINAV

Tuna, 26 Ağustos 2025'te Beykoz Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'ne davet edildiğini, burada seminer ve ardından atletik teste katılmasının istendiğini anlattı. Tuna ifadesinde şunları söyledi: "26 Ağustos 2025 tarihinde Beykoz Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'ne davet edilerek, seminer ve akabinde atletik teste katılmam istenmiştir. Ancak uygulanagelen teamüllere aykırı şekilde tarafıma ve benimle birlikte uzun süreli mazeretten dönen diğer iki arkadaşıma hiçbir zaman uygulanmamış olan 10 soruluk kural yorumu sınavı yapılmış, soruların 4 tanesi eğitimini almadığımız yeni oyun kurallarından seçilmiştir. Buna rağmen soruları cevapladık ve sınav evrakımızı teslim ettik"

Tuna'ya göre sınavın ardından MHK Üyesi Ali Zağlı, Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin'in notunu ileterek kendisinin geçerli bir not alamadığını, başarısız sayıldığını ve atletik teste alınmayacağını bildirdi. Tuna bu süreci şu sözlerle aktardı: "Sınavdan sonra MHK Üyesi Ali Zağlı, Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin'in notunu ileterek şahsımın kural sınavından geçerli bir not alamadığımı, başarısız sayıldığımı ve atletik teste alınmayacağımı bildirmiştir"

Tuna, sınav evrakının kendisine gösterilmesini istediğini ancak Şahin'in bunu reddettiğini belirtti. Tuna, Şahin'in yaptığının suç olduğunu kendisine söylediğini, bunun üzerine Şahin'den bir söz kaçtığını ifade etti: "Kendisine yaptığının suç olduğu hususunu üsteleyince Sebahattin Şahin ağzından ‘Emir büyük yerden' şeklinde bir söz kaçırarak, bir hukuksuzluğun ve sınav evrakında oynama yapılacağı izlenimini fazlasıyla doğurmuştur"

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE YAZI ÖRNEĞİ TALEBİ

Tuna, sınav evrakında tahrifat yapılmış olabileceğini ya da evrakın tamamen değiştirilmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Tuna, TFF yerleşkesindeki kamera görüntüleri incelenirse gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu. İfadesinde şu talebi dile getirdi: "Bu nedenle sınav evrakımda resmi belgede tahrifat yapılmış olabileceğini ya da tamamen değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle TFF yerleşkesinde bulunan kamera görüntüleri incelenirse gerçekler ortaya çıkacaktır. Şahsımın sınav evrakının kriminal inceleme ve mukayeseye esas olmak üzere TFF'den temin edilmesini ve imza ve yazı örneklerimin alınarak, kriminal incelemeye gönderilmesini talep ediyorum"

İMZASIZ FOTOKOPİ: "BANA AİT DEĞİL"

Tuna, 1 Eylül 2025'te TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'ne dilekçe vererek sınav evrakının bir suretinin kendisine gönderilmesini istedi. Tuna'ya göre 5 Eylül 2025'te kendisine imzasız ve fotokopi halinde bir sınav belgesi gönderildi. Tuna bu belgeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bana gönderdikleri evrak bana ait değildir. Kim tarafından kaleme alındığını bilmiyorum. Bu ancak şahsımın yazı örnekleri alınarak TFF'nin bana gönderdiği evrakla mukayese edilerek, gerçek ortaya çıkarılabilecek bir durumdur"

HAKEMLİĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Sınav evrakı gösterilmeyince ve atletik teste katılması engellenince hakemliği bırakmak zorunda kaldığını belirten Tuna, 27 Ağustos 2025'te hakemliği bıraktığını bildiren dilekçeyi TFF'ye gönderdi. Tuna'nın ifadesi şöyle: "Sınav evrakım gösterilmeyince ve atletik teste katılmam engellenince başka bir çıkar yol kalmadığı için hakemlik hayatımı noktalamak zorunda bırakıldım. 27 Ağustos 2025 tarihinde de hakemliği istemeyerek de olsa bıraktığımı bildiren dilekçeyi TFF'ye gönderdim. MHK'nin şahsıma karşı olan mobbing ve husumetinin nedeni bir önceki dönemlerine dayanmaktadır"

Tuna, MHK'nin kendisine yönelik husumetinin önceki döneme dayandığını söyleyerek MHK üyesi ve dönemin bölge sorumlusu Yunus Yıldırım hakkında beyanda bulundu. Tuna'nın iddiasına göre Yıldırım, 14 Nisan 2022'de kendisinden özel hayatıyla ilgili bir talepte bulundu. Tuna ifadesinde şunları kaydettirdi: "MHK üyesi olan ve o dönem bölge sorumlum olan Yunus Yıldırım, 14 Nisan 2022 günü telefonda benden özel hayatı ile ilgili şahsi bir talepte bulunmuştu. Görevim nedeniyle benden kız arkadaşının hangi otellerde kimle kaldığını tespit etmemi istedi. Ben de bu talebi hukuka aykırı olduğu ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle geri çevirmiştim. Bu telefon konuşması yaşanırken evimdeydim ve yanımda eşim Binnaz Tuna da vardı. Sesi dışarıya hoparlöre verdiğim için eşim Yıldırım'ın talebini duymuştur. Bu olay yaşandıktan sonra Yıldırım şahsıma karşı husumet beslemeye başladı ve MHK'ce şahsıma maç verilmemeye, uzun aralıklarla maç verilmeye devam edildi. Bununla ilgili olarak hakem görevlendirmelerine bakılabilir. Yaptığım sözlü başvurulara karşılık bulamayınca 1 Eylül 2025 tarihinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'ne sınav evrakımın bir suretinin gönderilmesini talep eden bir dilekçe gönderdim. 4 gün sonra tarafıma imzasız, fotokopiden oluşan ve bana ait olmayan bir sınav belgesi gönderilmiştir. Bununla birlikte sürecin başından beri şüphelerimin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bana gönderdikleri evrak bana ait değildir. Kim tarafından kaleme alındığını bilmiyorum"

ESKİ TFF ÇALIŞANI EREN ACAR'IN ANLATTIKLARI

Tuna, yaşadığı sürecin ulusal spor basınına yansımasının ardından birçok kişinin kendisini aradığını belirtti. Bunlardan biri, 28 Ağustos 2025'te TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar oldu. Tuna, Acar'ın kendisine aktardığını söylediği iddiaları ifadesinde şöyle sıraladı: "Bu süreçler yaşanırken yaşadığım hadise ulusal spor basınına da düşünce çok kişi şahsımı telefonla aradı. 28 ağustos 2025 günü TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı olan Eren Acar, beni arayarak geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kendisi ile yaptığımız görüşmede bana Ferhat Gündoğdu'nun çok kez suç işlediğini söyledi. Ben de kendisine Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacağımı, elindeki bilgi ve belgeleri istedim. Bunun üzerine Acar bana, Gündoğdu'nun 2025 Haziran ayında Riva'da yapılan üst klasman hakem/yardımcı hakem terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini, bu şekilde resmi belgelerde oynama ve tahrifat yaptığını, eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın Gündoğdu'yu değişik tarihlerde arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve Gündoğdu'nun da bu taleplere ‘Tabii efendim, not alıyorum' diyerek uyduğunu, hakem atamalarını bu iki hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemdir. Yine bazı kulüp başkanlarının MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu, bu ve benzeri taleplerde bulunduğunu, yine hakemleri de sesli FaceTime ve sesli WhatsApp araması üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. MHK başkanının sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması, yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır"

Tuna, FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy'un da kendisini aradığını, Ersoy'un MHK Başkanı'nın mobbingine ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ettiğini söyledi. Tuna, Ersoy'un beyanlarına başvurulmasını istedi. Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker'in de kendisini aradığını belirten Tuna, bu iki hakemin de Ferhat Gündoğdu'nun kendilerine benzer olaylar yaşattığını ve mobbing uyguladığını anlattığını aktardı. Tuna, adı geçen kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Tuna, ifadesinin sonunda Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden ayrı ayrı davacı ve şikayetçi olduğunu bildirdi. Gündoğdu ve Şahin hakkındaki değerlendirmesini ise şu sözlerle ifade etti: "Ferhat Gündoğdu'nun resmi belgede tahrifat yaptığı, bazı şahısların yönlendirmesiyle müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik görevi kötüye kullandığı, Sebahattin Şahin'in de sınav sürecinde bana evrakı göstermeyerek ve hukuksuz talimatları uygulayarak suça iştirak ettiği düşünmekteyim"