İstanbul Sarıyer'de kolonları patlayan binanın akıbeti hâlâ belli olmadı.120 kişinin tahliye edildiği 9 katlı binayla ilgili uzmanlardan uyarılar geldi. İnşaat Mühendisleri denetimlerin uygulanmadığını Türkiye'de çoğu yapı stoğunun niteliksiz malzemelerle yapıldığını söyledi.

Bina sakinlerini uykudan uyandıran kolon patlamasının nedeni araştırılıyor.16 Ağustos gecesi İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de 2 ana kolonu patlayan 9 katlı binanın akıbeti hala belli olmadı. 39 dairenin bulunduğu binada 120 kişi tahliye edildi.1999 yılında yapılan binanın ruhsatsız olduğu ortaya çıkınca uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.İnşaat Mühendisi Gülsun Parlar, Kartal'da yıkılan apartmanı hatırlattı, niteliksiz malzemlerin kullanıldığını vurguladı.Parlar, Türkiye'de yapı stoğunun kötü durumda olduğunu, denetimlerin doğru şekilde yapılmadığını söyledi.Büyük panik yaşatan binanın akıbeti hazırlanacak ön rapordan sonra belli olacak.