Bu ürünleri kullananlar dikkat! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerinde yer alan bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında "yasaklanması" kararı alınırken, halihazırda piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına hükmedildi.