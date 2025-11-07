Bu ürünleri kullananlar dikkat! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıdığı belirlenen bazı oyuncak ve temizlik ürünlerinin satışını yasakladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan listeye göre bu ürünlerin piyasadan tamamen çekilmesine karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla halk sağlığını tehdit eden yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.
Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşları tarafından yapılan son incelemeler sonucunda, 3 ürünün satıştan men edilmesine karar verildi.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, oyuncak ve temizlik ürünü kategorilerinde yer alan bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında "yasaklanması" kararı alınırken, halihazırda piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına hükmedildi.
İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...
