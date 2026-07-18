"Bu yaşanırsa Türkiye tamamen kuşatılmış olacak!": Ali Özgündüz'den kritik NATO ve S-400 uyarısı

NATO’nun kuruluş amacının ve güncel faaliyetlerinin analitik bir çerçeveden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ali Özgündüz, örgütün resmiyette bir "savunma ittifakı" gibi görünmesine rağmen pratikte emperyalizmin çıkarlarını koruyan bir mekanizma olduğuna dikkat çekti. Varşova Paktı'nın ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen NATO'nun doğuya doğru ısrarla genişlemesinin ardında hegemonya arayışı olduğunu ifade eden Özgündüz, "NATO söylendiği gibi bir savunma örgütü değil; emperyalizmin, finans kapitalin çıkarlarını koruyan dünyanın en büyük silahlı örgütüdür" tespitinde bulundu.

Özgündüz, Türkiye’nin NATO geçmişinin ağır bilançosuna da değinerek, "NATO demek 12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz demektir. Vatansever gençlerimizi idama gönderen, Eşref Bitlis ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimleri katleden, kumpas davalarıyla vatansever subayları tasfiye eden NATO'nun içindeki Gladyo değil midir?" diyerek Atlantik cephesinin Türkiye içindeki yıkıcı faaliyetlerini hatırlattı.

"WE ARE NOT NATO: BİZ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİZ!"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından İngilizce olarak yaptığı "We are NATO" (Biz NATO'yuz) şeklindeki paylaşımları sert bir dille eleştiren Özgündüz, Türkiye'nin bağımsızlık karakterine dikkat çekti:

"Sayın Milli Savunma Bakanlığı, biz NATO falan değiliz. Biz Türk ordusuyuz. Türk askeri, Mehmetçik NATO'nun askeri değil; Mustafa Kemal'in askeridir! Türk milleti anti-NATO'cudur, anti-emperyalisttir; karakteri budur." Özgündüz, Türk ordusunun Batı'nın veya Avrupa'nın güvenliği için jandarmalık yapacak, ihraç edilecek bir unsur olmadığının altını çizdi.

S-400'LERDEN VAZGEÇİLEMEZ: STRATEJİK BİR MANİFESTODUR

Türkiye-ABD ilişkilerinde dayatma unsuruna dönüşen S-400 krizine de stratejik bir perspektifle yaklaşan Özgündüz, bu sistemlerin sadece bir mühimmat veya teçhizat olmadığını vurguladı. ABD'nin F-35 şantajına boyun eğilmemesi gerektiğini belirten Özgündüz şu ifadeleri kullandı:

"S-400 sadece bir savunma sistemi alınması değil, aynı zamanda siyasi bir manifesto, bir duruştur. Bu sistem, beni Doğu Akdeniz'den, Karadeniz'den, Batı'dan gelecek NATO saldırı silahlarına karşı koruyacak sistemdir. Amerika'nın isteği üzerine S-400'ü devredersek tam da onların güdümüne girmiş oluruz ve bir daha kimse bize güvenmez." Özgündüz, ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarının aslında Türkiye'yi Rusya, Çin ve İran gibi hedef tahtasındaki ülkelerle aynı "düşman" kategorisine koyduğunun açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

GÜNEY KAFKASYA VE ORTA ASYA PLANI: TÜRKİYE KUŞATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Jeopolitik gelişmeleri Kafkasya ekseninde inceleyen Özgündüz, NATO'nun Karadeniz ve Orta Asya hedefleri konusunda çok kritik bir uyarda bulundu. ABD'nin Hazar havzası üzerinden Orta Asya'ya atlamak ve Çin'in Kuşak-Yol (Orta Koridor) rotasını kesmek istediğini belirten Özgündüz, bu durumun küresel bir savaşı tetikleyebileceğini söyledi.

"Güney Kafkasya'daki ülkelerin (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) NATO'ya girmesi halinde Türkiye doğusundan, batısından (Bulgaristan, Romanya), kuzeyinden (Ukrayna), güneyinden (Kıbrıs, İsrail) tamamen kuşatılmış olacak. Tek çıkış Rusya ve İran kalacak. Türkiye kuşatıldığında NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı da kalmayacak." diyen Özgündüz, Türkiye'nin NATO'da kalacaksa bile tek amacının bu "kuşatma ve genişleme" operasyonlarını VETO hakkını kullanarak bozmak olması gerektiğini vurguladı.

HALKA SORALIM: NATO İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

NATO'nun Batı Asya, İran ve Pasifik bölgesini hedefe koyduğunu, üye ülkelerden milli gelirin yüzde 5'i oranında savunma harcaması isteyerek ülkelerin halkın rızkından kesip Batı'nın savaş makinesine aktarmasını talep ettiğini belirten Özgündüz, haberini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in stratejik çağrısını hatırlatarak noktaladı:

"Biz halkımızın, emeklimizin, çocuklarımızın eğitiminden keserek Avrupa'nın, Amerika'nın çıkarları için NATO'ya kaynak ayıramayız. Sayın Doğu Perinçek'in bir önerisi var: Hadi gelin bunu halka soralım, referandum yapalım; NATO'da var mısınız, yok musunuz?"