Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!
Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!
Lise mezununa iş çok üniversiteliye yok!
Lise mezununa iş çok üniversiteliye yok!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var! İşte ilk fotoğraf
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var! İşte ilk fotoğraf
FETÖ şüphelisi üzerinde 61 bin dolarla yakalandı
FETÖ şüphelisi üzerinde 61 bin dolarla yakalandı

Bu yaz daha sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üstünde seyredeceğini öngördüklerini belirtti.

Bu yaz daha sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir yıldır mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları gözlemlediklerini söyledi.

Sıcaklıkların gelecek aylarda da mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildiren Güneş, özelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olacağını belirtti.

Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

"Bu yılı en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz"
Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010, Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Genel Müdür Güneş, yağışlarda ise özellikle 2050 yılına kadar çok fazla değişim öngörmediklerini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da bir yağış azlığı bekliyoruz. Bu önümüzdeki üç aylık periyotta da yağış önceki mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak." bilgisini aktardı.

Bahar aylarında yağışlardaki değişimin inişli çıkışlı olduğunu anlatan Güneş, "Şu andaki durum itibarıyla Güneydoğu'da bir miktar yağış azlığı var. İç bölgelerimizde normallere yakın, Marmara Bölgesi'nde ise normallerin üzerinde yağış var." ifadelerini kullandı. 

Etiketler; #Meteoroloji Genel Müdürü #ismail güneş #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.