İstanbul’da, internette araç kiralama ilanları vererek vurgun yapan çete çökertildi. 360 bin TL’lik vurgun yapan çetenin kendilerine şans getirmesi için Buda heykeli bulundurduğu ortaya çıktı.

Çete, özel günler ve bayramlardan önce yoğunluğu fırsat bilerek araç kiralama ilanları veriyordu. İlanları arayanlara bin ile 4 bin TL arasında kaparo alıyorlardı. Kaparolarını veren vatandaşlar araçları almaya gittiklerinde ne ofis vardı ne de bir adres. Aradıkları telefonlara da bir daha ulaşamadılar çünkü çete telefonları sürekli değiştiriyordu.



Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada verilen ilanlardaki şirketler üzerinde bir tane bile araç olmadığı anlaşıldı. Düzenlenen operasyonda 9 kişi İstanbul’da 1 kişi de Rize’de yakalandı.



Aramalarda, tabanca, laptop, 20 telefon ele geçti. Çete elebaşı olan ve 9 ayrı suçtan aranması bulunan Mehmet B. (36) ile birlikte Songül Y. (45), Erdal Ö. (31), Özkan H. (32), Engin Ö. (30), Elif E. (27) ve Osman E. (37) emniyette sorguya alındı. 3 kişi emniyetten serbest kaldı. Diğerleri emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.



Çete elebaşının olası polis operasyonlarında yakalanmamak ve şans getirmesi için Buda heykeli bulundurduğu belirlendi. Heykel operasyonda ele geçirildi.



ulusal.com.tr