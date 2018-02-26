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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-16.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Etiketler; #Bursa Deniz Otobüsleri #sefer iptalleri #budo
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