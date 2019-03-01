Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.