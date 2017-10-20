ATM'ler "denetime tabi ürünler" listesine eklendi

Ekonomi Bakanlığınca "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, otomatik vezne makinaları (ATM) "denetime tabi ürünler" listesine eklendi.



Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, ATM'ler, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi çerçevesinde, denetime tabi ürünler arasında yer alacak.



Söz konusu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.