Prof. Dr. Orhan Şen, karın bugün Trakya'dan giriş yapacağını duyurdu. Şen, İstanbul'da boğaz çevresinin ve Anadolu yakasında yağışın daha çok görüleceğini açıkladı. Bugün ve yarın gece saatlerinde İstanbul'da kar etkili olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili son güncel bilgileri aktardı.



Orhan Şen, bugün karın Trakya'dan giriş yapacağını belirtti.



İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Şen, gece saatlerinde ısı adası etkisinden dolayı İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceğini aktardı.



Prof. Dr. Orhan Şen, güneydoğu bölgelerinde yağmur, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri hariç Karadeniz bölgesinde sahilde karla karışık yağmur, diğer bölgelerde de kar yağacağını bildirdi.



İstanbul'da boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın daha çok görüleceğini kaydeden Şen, sıcaklığını bu gece 3, yarın gündüz saatlerinde 3, yarın gece saatlerinde 2, çarşamba günü gündüz saatlerinde 3, çarşamba günü gece saatlerinde de don olabileceğini, sıcaklığın da eksi 4 dereceye kadar düşebileceğini ifade etti.



"SUYUM KESİK DİYE İSKİ'Yİ ARAMAYIN"



Hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Şen, vatandaşlara önemli bir uyarıda da bulundu. Şen, açıktaki su borunlarının gazete veya naylonla kaplanması gerektiğini dile getirdi. Şen, vatandaşlaran bunu yapmalarını, sabah saatlerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSKİ) 'suyum kesik' diye aramamaları için istediğini vurguladı.



Bu gece Hatay ve Kilis çevresinde kuvvetli yağmurun olacağını açıklayan Şen, yağışlı havanın cuma gününe kadar devam edeceğini ifade etti.



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