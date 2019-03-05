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Bugünkü Marmara Denizi depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: 6,3 ile 6,5 büyüklüğünde deprem...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugünkü Marmara depremi sonrası önemli uyarıda bulundu. Ercan, "Bu deprem, sanki burada beklediğim M6,3 ile M6,5 arası bir büyüklükte bir depremin belirteci gibi. Şu kuşkusuz ki, burası gergin. Armutlu yarımadası Esenköy'e kadar gelen kırık sanki, İmralı adasının güneyinden Bandırma-Erdek'e yöneliyor gibi." ifadelerini kullandı

Bugünkü Marmara Denizi depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: 6,3 ile 6,5 büyüklüğünde deprem...

Bugün Marmara Bölgesi'nde olan 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, bugün 00.07'de 11 kilometre derinde, granit katmanı içinde 4,1 büyüklüğünde depremin Gemlik Körfezi ağzında, Mudanyanın kuzey-batısında, İmralı Adasının güney batısında olduğunun bilgisini paylaştı.

Sarsıntının 5 saniye sürdüğünü aktaran Ahmet Ercan, Mudanya, Bandırma, İmralı, Gemlik'ten hissedildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli uyarısında şunları vurguladı:

"Bu deprem, sanki burada beklediğim M6,3 ile M6,5 arası bir büyüklükte bir depremin belirteci gibi.

Şu kuşkusuz ki, burası gergin. Armutlu yarımadası Esenköy'e kadar gelen kırık sanki, İmralı adasının güneyinden Bandırma-Erdek'e yöneliyor gibi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara depremi #bursa #imralı adası #ahmet ercan
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