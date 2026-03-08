Buharkent Belediye Başkanı Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret

Başkan Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçe Başkanı Ali Balıkçı, Kadın Kolları Başkanı Sultan Parmaksız, Gençlik Kolları Başkanı Murat Deniz, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları ile birlikte gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine uygun buluşmalar gerçekleştirildi.

Başkan Erol ve beraberindeki heyet ilk olarak ilçede incir fidanı dikimi için tarlada emek veren kadınları ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Üretimin ve tarımsal emeğin önemli bir parçası olan kadınlarla sohbet eden Erol, emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Program kapsamında daha sonra Buharkent Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi. Heyet, ardından ilçe çarşısında kadın esnafları da ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaretlerde konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kadınların toplumun her alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Emekleri, üretkenlikleri ve fedakârlıklarıyla hayatın her alanında değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.