Buharkent Belediye Başkanı Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları ziyaret ederek incir tarlasında emek veren üreticiler, sağlık çalışanları ve kadın esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde kadınlara çiçek takdim edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçe Başkanı Ali Balıkçı, Kadın Kolları Başkanı Sultan Parmaksız, Gençlik Kolları Başkanı Murat Deniz, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları ile birlikte gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine uygun buluşmalar gerçekleştirildi.

Buharkent Belediye Başkanı Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret - Resim : 1

Başkan Erol ve beraberindeki heyet ilk olarak ilçede incir fidanı dikimi için tarlada emek veren kadınları ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Üretimin ve tarımsal emeğin önemli bir parçası olan kadınlarla sohbet eden Erol, emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Buharkent Belediye Başkanı Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret - Resim : 2

Program kapsamında daha sonra Buharkent Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi. Heyet, ardından ilçe çarşısında kadın esnafları da ziyaret ederek günlerini kutladı.

Buharkent Belediye Başkanı Erol’dan Kadınlar Günü’nde Anlamlı Ziyaret - Resim : 3

Ziyaretlerde konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kadınların toplumun her alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Emekleri, üretkenlikleri ve fedakârlıklarıyla hayatın her alanında değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

8 mart dünya kadınlar günü
