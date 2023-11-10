Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 10 Kasım Mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 10 Kasım Mesajı
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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erol, Atatürk’ün vefat yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Buharkent olarak ulu Önderimiz Atatürk’ü, fikirleriyle, eserleriyle, fedakâr gayretleriyle anıyoruz. Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi, onun kendi deyimiyle ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine’ çıkarmakla mümkün olacaktır. Bizler de Buharkentliler olarak bugün bu esere sahip çıkıyor, ülkemizi ve Buharkent’imizi daha ileriye taşıyacak adımları atıyor, projelerimizi yılmadan ve yorulmadan hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her iş, geride bıraktığımız her eser İstiklal savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’e armağandır. Her çabamız, onun zekâ, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir. İnanıyoruz ki, Buharkentli çocuklarımız da cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla çabalayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 85. Yıl dönümünde  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, tüm silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna asil kanlarını döken tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum."

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# Buharkent Belediyesi # MEHMET EROL # 10 kasım # Mustafa Kemal Atatürk
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