Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan Ramazan Bayramı mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Başkan Erol’un açıklaması şu şekilde:

“Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Ramazan ayı boyunca neredeyse her gün hemşehrilerimizle mahallelerimizde kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek aynı ekmeği bölüştük, aynı duaya “amin” dedik. Bu güzel buluşmalar, Buharkent’teki kardeşliğin ve gönül birliğinin en güzel göstergesi oldu.

Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği en özel zamanlar. Bu müstesna günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; başta Buharkentli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

2026 Bayram Namazı saatleri: şehir şehir tam liste2026 Bayram Namazı saatleri: şehir şehir tam listeYaşam
20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirlerYurt
İsrail, Rus basınına saldırdı: 2 gazeteci yaralandıİsrail, Rus basınına saldırdı: 2 gazeteci yaralandıDünya
