Buharkent Belediyesi'ne Bakanlık desteği! Araç filosuna yeni takviye

Buharkent Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılacak yeni araçları filosuna dahil etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye hibe edilen çöp toplama aracı ve vakumlu yol süpürme aracı teslim alındı.

TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ETKİN KAPASİTE

Yeni araçların belediye filosuna katılmasıyla birlikte ilçede yürütülen temizlik hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlanması bekleniyor. Bu takviyeyle çevre temizliği ve günlük hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, hibe edilen araçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen çöp toplama aracı ile vakumlu yol süpürme aracımızı teslim aldık. İlçemizde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak bu kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Yeni hizmet araçlarımız Buharkent’imize hayırlı olsun.”

Öte yandan, Buharkent Belediyesi’ne geçtiğimiz Ekim ayında da temizlik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 130 adet çöp konteyneri hibe edilmişti. Son teslim alınan araçlarla birlikte temizlik hizmetlerine yönelik destekler sürdürülüyor.